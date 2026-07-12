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В Челябинске 14 июля стартует четвертый этап опрессовки: где не будет горячей воды

Без горячей воды на две недели, по 28 июля, останутся 561 многоквартирный дом, 48 детсадов, 23 учебных и 16 лечебных учреждений.

Источник: dostup1.ru

Испытания тепловых сетей на прочность и плотность затронут три района — Калининский, Курчатовский и Центральный.

В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок отключения горячей воды может быть продлен.

Горожанам рекомендуется на время опрессовки перекрыть вентиль горячей воды. Общедомовая система ГВС остается заполненной водой для защиты труб от коррозии и деформации. Если при этом открыть кран горячей воды, то из него будет идти холодная вода. Однако индивидуальный счетчик не умеет различать тип проходящей через него воды и фиксирует ее как горячую.