В Челябинске 14 июля стартует четвертый этап опрессовки: где не будет горячей воды

Испытания тепловых сетей на прочность и плотность затронут три района — Калининский, Курчатовский и Центральный.
В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок отключения горячей воды может быть продлен.
Горожанам рекомендуется на время опрессовки перекрыть вентиль горячей воды. Общедомовая система ГВС остается заполненной водой для защиты труб от коррозии и деформации. Если при этом открыть кран горячей воды, то из него будет идти холодная вода. Однако индивидуальный счетчик не умеет различать тип проходящей через него воды и фиксирует ее как горячую.
Адреса: Калининский / Курчатовский / Центральный