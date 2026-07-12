В Челябинске 14 июля стартует четвертый этап опрессовки: где не будет горячей воды

Горожанам рекомендуется на время опрессовки перекрыть вентиль горячей воды. Общедомовая система ГВС остается заполненной водой для защиты труб от коррозии и деформации. Если при этом открыть кран горячей воды, то из него будет идти холодная вода. Однако индивидуальный счетчик не умеет различать тип проходящей через него воды и фиксирует ее как горячую.