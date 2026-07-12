Кардиохирурги восстановили работу двух желудочков сердца у девочки

Ранее специалисты Центра Мешалкина выполняли такую конверсию пациентам, которые еще не завершили все этапы формирования системы Фонтена. В этих случаях сердцу легче перестроиться. У 9-летней девочки после финальной операции прошло два года, а ее левый желудочек прежде никогда не работал в полном объеме.