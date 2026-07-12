Бессмертный подвиг: 85 лет легендарной Панфиловской дивизии

Первую проверку на прочность 316-я стрелковая дивизия прошла 16—18 октября 1941 года. Именно тогда ей пришлось лоб в лоб столкнуться со 2-й танковой дивизией вермахта — соединением мощным и прекрасно укомплектованным. В ее состав входило почти 200 танков, и вся эта мощь оказалась сосредоточена на узком участке фронта, где ей противостоял всего лишь один — 1075-й полк 316-й стрелковой дивизии под командованием Ильи Капрова.