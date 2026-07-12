Бессмертный подвиг: 85 лет легендарной Панфиловской дивизии

Приказ по Среднеазиатскому военному округу о формировании 316-й стрелковой дивизии вышел 12 июля 1941 года, а уже 1 августа она была готова к боям.
Уже с момента выхода приказа стало ясно что это соединение будет необычным. Его командиру, генерал-майору Ивану Панфилову, было дано на все про все чуть более двух недель. Казалось бы, сроки совершенно нереальные, но Панфилов справился.
Первую проверку на прочность 316-я стрелковая дивизия прошла
Стоит отметить, что именно в сражениях под Москвой была впервые применена новая тактика, впоследствии получившая название «Петля Панфилова». Генерал предпочитал не растягивать свои соединения по всей линии обороны, а создавать узлы обороны в наиболее вероятных местах удара противника.
Уже 9 ноября за подвиг, совершенный при октябрьском наступлении немецких захватчиков на Москву, в Панфиловской дивизии появляется первый боец, которому присвоено звание Героя Советского Союза. Им стал младший сержант Петр Стемасов — командир радиоотделения 289-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка, приданного Панфиловской дивизии.
25 октября 1941 года, обеспечивая радиосвязь командира батареи с огневыми позициями, Стемасов заменил выбывшего из строя наводчика орудия и вместе с артиллеристами подбил девять вражеских танков.
Помимо этого, заметив, что группа танков зашла им в тыл, Стемасов с расчетом по бездорожью, через лес, сумел вывести свое орудие из опасной зоны. По пути они подобрали еще нескольких раненых.
Каждый панфиловец совершал подвиг во имя Победы, и вот только некоторые из них:
Подвиг капитана Мананенко
Немецкие танки с десантом пехоты ворвались в деревню Федосьино на участке обороны 1075 полка. Иван Мананенко с группой бойцов вступил с ними в бой и лично подорвал две бронированные машины. Когда подоспевшие на помощь подразделения выбили немцев из деревни, на поле боя осталось лежать 70 тел гитлеровцев.
Подвиг младшего лейтенанта Бабаяна
Противник начал обстрел наблюдательных пунктов полка с переднего края обороны, а вслед пошли танки. Бойцы и командиры отбивались гранатами, а в последнюю минуту, перед смертью, командир 2-й батареи 857-го артполка младший лейтенант Бабаян передал на огневую позицию: «Танки на наблюдательном пункте, решайте задачу самостоятельно!» Тем самым он вызвал огонь на себя.
Подвиг сержанта Банина
Отражая танковую атаку немцев на протяжении двух часов, личный состав 2-й батареи 857-го артполка был практически полностью уничтожен. В какой-то момент было подбито и орудие, которым командовал политрук подразделения сержант Банин. Он перешел к орудию, оставленному другой частью, и продолжил бить по врагу. Последний раз видели Банина, когда танки находились в нескольких метрах от него, и он один вел огонь. Погиб смертью храбрых. 17 подбитых танков и сотни убитых фашистов остались навсегда на поле боя.
Подвиг лейтенанта Какулия
Взвод, неся потери, успешно отразил несколько атак фашистов. Командир пулеметного взвода 1075-го полка лейтенант Какулия был тяжело ранен, но продолжал вести пулеметный огонь. Последней гранатой подорвал себя вместе с ворвавшимся на позицию врагом.
Подвиг капитана Лысенко
18 октября гитлеровцы бросили на Осташево около 50 танков и батальон мотопехоты. Потеряв противотанковую артиллерию, батальон не отступил и прикрывал южный фланг 1075-го полка. За четверо суток боев учебным батальоном под командованием капитана Лысенко уничтожено 11 танков, около 300 солдат и офицеров противника. Сам капитан Лысенко и еще 594 бойца погибли смертью храбрых.
16 ноября 1941 года под Волоколамском, у разъезда Дубосеково и деревни Нелидово, произошел бой между вторым батальоном 1075-го полка 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова и колонной немецких танков, пытавшихся прорваться к Москве. В результате боя танки были остановлены, и немцы вынуждены были повернуть и выбрать для прорыва другое направление.
Стойкость, мужество и героизм советских солдат при защите Москвы и самоуверенность немцев стоила карьеры 42-м офицерам врага, который так и не смог пробиться к столице СССР.
Битва за Москву стала важной вехой и для полководца, героя Советского Союза Бауыржана Момышулы. С 16 по 18 ноября 1941 года батальон старшего лейтенанта Бауыржана Момышулы держал оборону у деревни Матренино в отрыве от дивизии. Благодаря умелому руководству комбата удалось на три дня задержать немцев на этом рубеже, на 4-й день он вывел батальон из окружения боеспособным.
В конце ноября Бауыржан Момышулы был назначен командиром полка и представлен к званию Героя Советского Союза, однако присвоено оно было ему лишь посмертно.
В канун памятной даты в Казахстане и других странах СНГ вспоминают подвиг героев-панфиловцев. 11 июля в Алматы состоялось возложение цветов с участием ветеранов, общественников и горожан.
В Кыргызстане тоже прошли мероприятия на территории войсковой части 20636 в городе Балыкчы. Как отметил глава Минобороны республики Руслан Мукамбетов, героический путь Панфиловской дивизии и сохранение боевых традиций и преемственности поколений остается одной из важнейших задач Вооруженных Сил Кыргызской Республики.