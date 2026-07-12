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Определились все полуфинальные пары чемпионата мира по футболу

В полуфиналах сыграют четыре лучшие команды мира: аргентинцы встретятся с англичанами, французы — с испанцами.

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Сборная Аргентины обыграла команду Швейцарии (3:1 в дополнительное время) и стала последним полуфиналистом чемпионата мира по футболу.

В полуфинале аргентинцы сыграют с командой Англии, которая победила норвежцев (2:1 в дополнительное время). Матч состоится 15 июля. В другом матче за выход в финал сыграют сборные Франции и Испании (14 июля). В четвертьфинале французы обыграли марокканцев (2:0), испанцы — бельгийцев (2:1).

Матч за третье место состоится 18 июля. Финал пройдет 19 июля.

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