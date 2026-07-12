Определились все полуфинальные пары чемпионата мира по футболу

В полуфинале аргентинцы сыграют с командой Англии, которая победила норвежцев (2:1 в дополнительное время). Матч состоится 15 июля. В другом матче за выход в финал сыграют сборные Франции и Испании (14 июля). В четвертьфинале французы обыграли марокканцев (2:0), испанцы — бельгийцев (2:1).