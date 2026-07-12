Вокалист из Хабаровска попал в финал «Родников Газманова» без промежуточного тура

Михаил Жук, самодеятельный певец из Хабаровска, получил приглашение в финал всероссийского конкурса «Родники-2026», минуя заключительный этап «Родники. Дальний Восток» в Биробиджане. Итоговое состязание состоится 9 декабря в Калининграде, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
— Члены жюри единогласно приняли такое нестандартное решение во время очных прослушиваний в городах ДФО. Мы приглашаем Михаила сразу в финал главного песенного конкурса «Родники» в Калининграде, — сообщили организаторы.
Музыкант, общественный деятель и член жюри конкурса Родион Газманов признался, что впервые стал свидетелем того, как профессиональное жюри встало и аплодировало непрофессиональному артисту.
Хабаровск стал вторым городом в дальневосточном туре команды Газманова. Эксперты прослушали выступления 48 исполнителей — не только из Хабаровского края, но и 11 музыкантов из Еврейской автономной области.
По итогам отбора в финальный концерт дальневосточного тура прошли:
Юниоры — Полина Малеева и Кира Кикоть (Хабаровск), Александра Борисова и Маргарита Ситькова (Биробиджан).
Взрослые — Семен Брусников, Андрей Ефаров, Полина Де-Колядо (Хабаровск), Ольга Пламадяла и Ольга Суслова (ЕАО).