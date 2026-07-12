Генконсульство РФ на Пхукете держит связь с друзьями умершего актера Брейкина

Ранее KP.RU сообщал, что Брейкин умер в возрасте 27 лет в Таиланде. Дмитрий ночью почувствовал себя плохо. Он ушел от друзей в местный бар, а около позже его нашли без сознания возле торгового центра и доставили в госпиталь. У артиста произошло кровотечение в желудок с последующей остановкой сердца.