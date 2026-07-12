Генконсульство РФ на Пхукете держит связь с друзьями умершего актера Брейкина

Генконсульство России на Пхукете получило информацию о смерти российского актера Дмитрия Брейкина и поддерживает контакт с его друзьями. Об этом сообщил глава российского ведомства Егор Иванов.
Дипломат уточнил, что официального уведомления от властей Таиланда о смерти артиста пока не поступало.
«Информация о его кончине нам поступила от друзей покойного, с которыми мы сейчас находимся на связи», — сказал Иванов в комментарии РИА Новости.
Ранее KP.RU сообщал, что Брейкин умер в возрасте 27 лет в Таиланде. Дмитрий ночью почувствовал себя плохо. Он ушел от друзей в местный бар, а около позже его нашли без сознания возле торгового центра и доставили в госпиталь. У артиста произошло кровотечение в желудок с последующей остановкой сердца.