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Генконсульство РФ на Пхукете держит связь с друзьями умершего актера Брейкина

Друзья сообщили российскому консульству о смерти актера Дмитрия Брейкина.

Источник: Комсомольская правда

Генконсульство России на Пхукете получило информацию о смерти российского актера Дмитрия Брейкина и поддерживает контакт с его друзьями. Об этом сообщил глава российского ведомства Егор Иванов.

Дипломат уточнил, что официального уведомления от властей Таиланда о смерти артиста пока не поступало.

«Информация о его кончине нам поступила от друзей покойного, с которыми мы сейчас находимся на связи», — сказал Иванов в комментарии РИА Новости.

Ранее KP.RU сообщал, что Брейкин умер в возрасте 27 лет в Таиланде. Дмитрий ночью почувствовал себя плохо. Он ушел от друзей в местный бар, а около позже его нашли без сознания возле торгового центра и доставили в госпиталь. У артиста произошло кровотечение в желудок с последующей остановкой сердца.