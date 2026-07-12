Диспансеризация в Крыму: как пройти и что важно знать

В отличие от профилактического осмотра, который проводится раз в три года гражданам в возрасте от 18 до 40 лет, диспансеризация — более углубленное обследование, предусматривающее расширенный спектр исследований, цель которых — на более раннем сроке выявить то или иное заболевание, в том числе опасное для жизни, выставить диагноз и назначить необходимое лечение, в первую очередь при выявлении онкологии, сказала Барило.
«Особенно — визуальные формы рака, к которым относится рак легких. Также рак кожи у крымчан часто встречается, потому что много солнечных дней, а мы любим загорать. Крым эндемичный по нехватке йода в воде и продуктах, поэтому рак щитовидной железы мы должны исключить… И колоректальный рак тоже лидирует среди всей онкологии, но это старшая возрастная группа, 60+», — рассказала она.
Многие дорогостоящие обследования теперь включены в перечень тех, что проводятся в рамках диспансеризации, и это позволяет выявить благодаря комплексным обследованием, в частности, рак органов малого таза — у женщин это касается шейки матки, а у мужчин предстательной железы, отметила Барило.
Кроме того, при диспансеризации делают УЗИ брахицефальных артерий, «тоже очень недешевый метод», КТ и МРТ головного мозга — при наличии показаний. А с недавних пор и анализ инфекций, передающийся половым путем, тоже дорогостоящий метод исследований, который прежде не делался в рамках ОМС, а теперь доступен, добавила Барило.
«Сейчас мы имеем возможность выполнить это абсолютно бесплатно каждому, кто изъявил желание и при наличии определенных жалоб, конечно же», — отметила она.
Среди лидирующих в Крыму заболеваний, которые обнаруживаются при диспансеризации, по ее словам, сердечно-сосудистые патологии, к которым относится и сахарный диабет.
«Потому что повышенный сахар обладает повреждающим действием на сосудистую и нервную систему. Поэтому так много пациентов с инвалидностью на фоне сахарного диабета», — пояснила врач, отметив, что причиной многих патологий может быть и предиабет.
Продолжает действовать при этом углубленная диспансеризация для граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, подчеркнула Барило.
«И встречаются до сих пор такие заболевания, когда мы проводим компьютерную томографию в рамках углубленной диспансеризации», — добавила она.
По словам Барило, на сегодняшний день среди всех причин лидерами по смертности являются сахарный диабет, эндокринная патология, гипертония и стенокардия как болезни сердечно-сосудистой системы и болезни бронхолегочной системы, в особенности — хроническая обструктивные болезнь легких, так называемая «болезнь курильщика».
Чтобы грамотно и вовремя направить пациента на правильное лечение этих и других болезней, не позволив запуститься каскаду других симптомов и заболеваний, диспансеризация проводится планово и поэтапно.
«На первом этапе план обследования невелик. Это общий анализ крови на сахар, холестерин, это кардиограмма, если старше 40 лет, кал на скрытую кровь и для женщин обязательно гинеколог и маммография», — сказала Барило.
На втором этапе это более углубленное обследование.
«Доктор скажет, что вам необходимо пройти, запишет на бесплатное исследование, и надо ждать дальнейшего результата. Все остальное будет вне рамок (диспансеризации — ред.), если там патология, то будут заниматься уже узкие специалисты», — добавила врач.
Она подчеркнула, что пакет обследований в рамках диспансеризации с каждым годом увеличивается, как и возможности попасть на бесплатный комплексный медосмотр.
Сегодня это можно сделать через поликлиники или записаться через портал Госуслуг, а у компаний даже есть возможность вызывать врачей непосредственно на работу для проведения исследований у сотрудников, уточнила медик.
«Все медицинские организации проводят выезжают мобильными бригадами, все это можно выполнить на сегодняшний день. У нас есть выездные мобильные комплексы, это флюорографы, флюоромаммографы, кабинетом гинеколога оснащенные», — рассказала Барило.
По ее словам, несмотря на безусловные успехи, медицине есть, куда расти в том числе в части повышения качества профилактических мероприятий, в то же время многое зависит от самих пациентов.
«Нужно, чтобы пациент проходил диспансеризацию и был заинтересован в своем результате, а не просто “я пройду — и отстаньте от меня”, как зачастую на сегодняшний день происходит. Мы уговариваем пациентов пройти диспансеризацию… Но здоровье пациента не только в руках докторов и медиков. В первую очередь, в его собственных», — заключила главный внештатный специалист-терапевт минздрава Крыма.
На днях председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин в интерью РИА Новости сообщил, что в России расширен перечень обследований при диспансеризации, и теперь жители страны могут бесплатно сдать анализы для выявления рисков сосудистых заболеваний, проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови.