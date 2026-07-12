Диспансеризация в Крыму: как пройти и что важно знать

В отличие от профилактического осмотра, который проводится раз в три года гражданам в возрасте от 18 до 40 лет, диспансеризация — более углубленное обследование, предусматривающее расширенный спектр исследований, цель которых — на более раннем сроке выявить то или иное заболевание, в том числе опасное для жизни, выставить диагноз и назначить необходимое лечение, в первую очередь при выявлении онкологии, сказала Барило.