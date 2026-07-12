От +17 до +30 и слабый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 12 июля

В Ростовской области в воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью осадков не предвидится, утром и днем местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный и западный будет дуть со скоростью в 6 — 11 м/с, днем в отдельных районах, в том числе при грозе, порывы усилятся до 14 м/с. В ночь на понедельник — переменная облачность без существенных осадков, ветер западный и юго-западный будет задует со скоростью в 6 — 11 м/с.