Абитуриенты подали более 6700 заявлений в техникумы и колледжи Хабаровского края

Самыми популярными стали специальности в сфере промышленности, транспорта и цифровых технологий. Приемная кампания продлится до 15 августа. Получить востребованную профессию сегодня можно в 30 техникумах и колледжах, в том числе в 7 кластерах федпроекта «Профессионалитет» по ускоренным программам. В этом году на бюджет готовы принять 8 752 человек — это на 50 больше, чем в прошлом году. Так, в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий предусмотрено 405 бюджетных и 120 внебюджетных мест по разным формам обучения, включая заочное и дневное. «Самыми популярными специальностями у абитуриентов в этом году стали “Разработка и управление программным обеспечением”, “Пожарная безопасность”, “Защита в чрезвычайных ситуациях” и “Эксплуатация беспилотных авиационных систем”. Эти направления пользуются спросом и у работодателей», — отметила заместитель директора по учебной работе Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий Елена Гоманенко. В техникумы и колледжи поступают по конкурсу аттестатов. Участники СВО, их дети, вдовы и вдовцы имеют право на первоочередное зачисление вне зависимости от среднего балла аттестата — необходимо сдать только вступительные испытания, если такие предусмотрены в выбранном образовательном учреждении.