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Главные новости к утру 12 июля

Иран объявил, что проход судов через Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе».

Иран объявил, что проход судов через Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе».

США нанесли новую серию ударов по территории Ирана. В ответ Иран запустил БПЛА и ракеты по американским объектам в ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Иордании.

В Севастополе ограничили подачу электричества.

При атаке БПЛА в Азово-Черноморском канале в Ростовской области поврежден танкер.

Российский боксер Гассиев защитил титул чемпиона мира по версии WBA.

В Венесуэлу доставили первую партию российской гуманитарной помощи.

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Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
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