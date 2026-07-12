Главные новости к утру 12 июля

Иран объявил, что проход судов через Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе».
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Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше