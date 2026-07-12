Народные приметы на 13 июля: чего нельзя делать в день Полупетра?

В давние времена у этой даты было еще одно название — «Макушка лета». Считалось, что половина сезона уже позади, поэтому нужно поблагодарить силы природы и матушку-землю. У славян существовало множество ритуалов для этих целей. Так, например, они готовили обрядовые пироги и относили их в поле. Не обходилось и без хороводов с песнями — эта традиция пережила язычество и сохранялась в регионах даже после Крещения Руси. Но гулянья и игры, сопровождавшие Полупетра, с приходом христианства, носили уже не ритуальный характер, а считались лишь одними из способов времяпрепровождения.