Народные приметы на 13 июля: чего нельзя делать в день Полупетра?

13 июля Церковь празднует Собор 12 апостолов, в народном календаре дата получила название «Полупетр»: накануне верующие отмечали День Петра и Павла, а также завершение поста.
С 13 июля у наших предков было связано немало примет и строгих запретов. Следуя правилам, известным от праотцов, люди на Руси надеялись избежать бед и болезней, привлечь удачу и обрести счастье. Сегодня мы вспомним обычаи минувших веков и выясним, как провести этот день, чтобы не лишиться самого ценного, что есть в жизни.
Народные приметы на 13 июля: что нельзя делать.
В старину в этот день считалось недопустимым проявлять неуважение к незваным гостям. Даже если визитеры явились в самый неподходящий момент, следует тепло поприветствовать их и проводить к столу. По поверьям, тем, кто нарушит этот запрет, предстоит провести без копейки в кармане целый год.
Проблемы с деньгами грозят и тем, кто стряхивает крошки со стола на пол. Делать этого нельзя, впрочем, как и подавать близким еду в посуде с трещинами и сколами. Из-за этого в семье тоже будет туго с деньгами.
На Руси верили, что 13 июля ни в коем случае не стоит хвалиться. Если человек на каждом углу кричит о своих достижениях, его обязательно сглазят. Наши предки опасались чужой зависти, поэтому старались лишний раз не афишировать свои успехи. Если в семье подрастал хвастунишка, старшие в доме непременно делали для него оберег, призванный защитить о дурного глаза.
Полупетр — время, когда нельзя грустить. От плохого настроения нужно избавиться как можно скорее, а то целый год плакать придется.
Жаловаться на судьбу также не следует. Собеседник никак не поможет вам в решении проблем. Вы лишь притянете в жизнь новые неприятности. Во всяком случае, так говорили на Руси.
Чтобы все женихи не разбежались, молодым девушкам в этот день не стоит есть перед зеркалом. Раньше бытовало мнение, что так красоту свою растерять можно. Также юным особам не советовали налегать на сладости. Любительницы конфет и варенья могут стать слишком доверчивыми и пострадать из-за коварства «подруг» или хитрости ухажеров.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 13 июля: что можно делать.
В давние времена у этой даты было еще одно название — «Макушка лета». Считалось, что половина сезона уже позади, поэтому нужно поблагодарить силы природы и матушку-землю. У славян существовало множество ритуалов для этих целей. Так, например, они готовили обрядовые пироги и относили их в поле. Не обходилось и без хороводов с песнями — эта традиция пережила язычество и сохранялась в регионах даже после Крещения Руси. Но гулянья и игры, сопровождавшие Полупетра, с приходом христианства, носили уже не ритуальный характер, а считались лишь одними из способов времяпрепровождения.
13 июля наши предки любили наряжаться, встречаться с родными и друзьями, вкусно есть и веселиться. Так народ провожал первую половину лета.
Впереди у людей было немало работы, поэтому они стремились хорошо отдохнуть и восстановить силы. Для этого они ходили в баню и купались в реках.
Важную роль в этот день на Руси играла благотворительность. Хозяюшки готовили выпечку, чтобы раздать ее нуждающимся. Те, кто был побогаче, одаривали бедняков копеечкой. Самые радушные из наших пращуров, приглашали неимущих и просто одиноких людей за праздничный стол.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 13 июля.
Если 13 июля утром на траве нет ни капли росы, к вечеру прольется дождь.
Туман до обеда — предвестник «грибного» августа.
Если воробьи дерутся и шумят, грядет засуха.
Вой собак предупреждает о непогоде. Ненастье может затянуться на несколько дней.
Если соловьи поют всю ночь, зима в этом году придет с запозданием.
Именинники 13 июля.
В этот день именины отмечают Андрей, Динара, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Симон, Стефан, Филипп, Фома и Яков.