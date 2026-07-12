Эксперт Албек: в РФ могут появиться дирижабли с грузоподъемностью до 50 тонн

«Есть возможность масштабирования. Стартовая точка — привязной аэростат с грузоподъемностью, например, килограммов до 300−500. В большей полезной нагрузке в привязнике особого смысла нет. А от аэростата мы можем перейти к дирижаблю, который способен поднимать около 30−50 тонн, это ближайшее будущее», — поделилась она.