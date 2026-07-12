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Эксперт Албек: в РФ могут появиться дирижабли с грузоподъемностью до 50 тонн

Основатель авиационного конструкторского бюро «Первый дирижабль» заявила, что увеличение размера аэростата эффективнее производства дрона того же масштаба.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Грузовые дирижабли с грузоподъемностью до 30−50 тонн могут появиться в России. Об этом ТАСС рассказала генеральный директор, основатель авиационного конструкторского бюро «Первый дирижабль» Полина Албек.

«Есть возможность масштабирования. Стартовая точка — привязной аэростат с грузоподъемностью, например, килограммов до 300−500. В большей полезной нагрузке в привязнике особого смысла нет. А от аэростата мы можем перейти к дирижаблю, который способен поднимать около 30−50 тонн, это ближайшее будущее», — поделилась она.

Эксперт отметила, что увеличение размера аэростата эффективнее производства дрона того же масштаба. По ее словам, достичь той же грузоподъемности, что есть у дирижабля, невозможно никаким другим способом благодаря его подъемной силе.

В апреле Албек рассказала ТАСС, что грузовые дирижабли для логистики могут появиться в России в ближайшие 2−3 года.