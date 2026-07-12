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Не просто зебра: в Красноярске используют оригинальную дорожную разметку

На дорогах Красноярска появилась необычная разметка. Оригинальный рисунок — «зебра», нанесен на два пешеходных перехода: на улице Свердловской (остановка "Роев.

На дорогах Красноярска появилась необычная разметка. Оригинальный рисунок — «зебра», нанесен на два пешеходных перехода: на улице Свердловской (остановка «Роев ручей») и возле Речного вокзала на улице Дубровинского. В пресс-службе министерства транспорта Красноярского края подчеркивают: это не украшение, а рабочий инструмент безопасности. Необычный визуальный раздражитель побуждает водителей притормозить и сфокусировать внимание. Для пешеходов яркий рисунок служит дополнительным сигналом о необходимости быть внимательным перед выходом на проезжую часть. Все это дает дополнительное время для реакции, что снижает риск дорожно-транспортных происшествий. Подобные арт-переходы впервые появились в краевом центре еще в 2020 году как элемент системы повышения безопасности дорожного движения, отметили в пресс-службе министерства транспорта Красноярского края.