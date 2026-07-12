Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому стандарту

Специалисты скорой помощи с 1 сентября 2026 года будут работать по новому профессиональному стандарту. Об этом в воскресенье, 12 июля, рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
— Он (стандарт — прим. «ВМ») отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи, но закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача, — уточнил он.
По словам Власова, работник скорой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций должен не только оказать экстренную помощь и транспортировать пациента в стационар, но и быстро принять сложное клиническое решение, оценить состояние человека, определить дальнейшие действия и маршрутизацию, а также следовать актуальным клиническим рекомендациям, передает РИА Новости.
Ранее член комитета Государственной думы по охране здоровья Юлия Дрожжина сообщила, что российские фельдшеры с 1 сентября смогут оказывать первичную доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии. По ее словам, такое возможно, если в медицинской организации отсутствует соответствующий специалист.