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Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому стандарту

Специалисты скорой помощи с 1 сентября 2026 года будут работать по новому профессиональному стандарту. Об этом в воскресенье, 12 июля, рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Специалисты скорой помощи с 1 сентября 2026 года будут работать по новому профессиональному стандарту. Об этом в воскресенье, 12 июля, рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

— Он (стандарт — прим. «ВМ») отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи, но закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача, — уточнил он.

По словам Власова, работник скорой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций должен не только оказать экстренную помощь и транспортировать пациента в стационар, но и быстро принять сложное клиническое решение, оценить состояние человека, определить дальнейшие действия и маршрутизацию, а также следовать актуальным клиническим рекомендациям, передает РИА Новости.

Ранее член комитета Государственной думы по охране здоровья Юлия Дрожжина сообщила, что российские фельдшеры с 1 сентября смогут оказывать первичную доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии. По ее словам, такое возможно, если в медицинской организации отсутствует соответствующий специалист.

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