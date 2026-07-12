В ФИФА объяснили, почему засчитали первый гол сборной Англии

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Автоматическая система определения касания мяча не зафиксировала никаких внешних воздействий во время первого гола сборной Англии в четвертьфинальной игре чемпионата мира против команды Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
В компенсированное к первому тайму время перед голом англичан во время удара от ворот голкипер сборной Норвегии Эрьян Нюланд попал в телевизионный кабель, подвешенный над полем. Мяч изменил траекторию и приземлился в ноги Эллиоту Андерсону, который и начал голевую атаку сборной Англии.
«Перед голом Англии датчик в Connected Ball не показал пика в “пульсе мяча” во время полета, и, следовательно, нет доказательств того, что мяч коснулся верхнего троса и изменил траекторию своего движения», — говорится в сообщении ФИФА.
Высокотехнологичный мяч с автоматической системой касания используется на чемпионатах мира во второй раз. Расположенные внутри него датчики отслеживают каждое касание и помогают принимать решения о потенциальных офсайдах, игре рукой и других распространенных инцидентах. Вся информация передается в комнату, в которой находятся видеоассистенты рефери. Датчик способен обеспечивать работу на протяжении 6 часов.
Сборная Англии победила команду Норвегии в дополнительное время со счетом 2:1, дубль оформил Джуд Беллингем. В полуфинале англичане сыграют с командой Аргентины 15 июля. Чемпионат мира завершится 19 июля.