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Художника для росписи «египетской» стены ищет краеведческий музей в Красноярске

Объем работ — почти 100 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Красноярский краеведческий музей ищет художника для росписи стены в египетском стиле. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

Планируется создать мурал на здании администрации музея. Нужно расписать стену площадью 96 квадратных метров (24 в длину, 3−4,5 в высоту).

По словам представителей музея, сюжет мурала художник может придумать сам. Но он обязательно должен быть связан с общим стилем музея, его историей или коллекцией. Все материалы и краски предоставляются.

Тем, кто занимается монументальной живописью (или стрит-артом) и хочет поучаствовать, просят обращаться сюда, пишем в личные сообщения.

СПРАВКА «КП».

Откуда музей в египетском стиле — в Сибири? Когда — в начале ХХ века — задумывалась его постройка, шел активный период научного исследования пирамид. Большой интерес к египетской культуре испытывал и красноярский архитектор Леонид Чернышев. Это отразилось на его проекте.

«Почему на берег Енисея перенесено здание с берегов Нила? — писал Луначарский. — Кажется, что этот музей-храм немножко зябнет у сварливых льдов седого Енисея, но, в общем, он все-таки красив».