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Аргентина обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ по футболу

Сборная Аргентины со счетом 3:1 обыграла команду Швейцарии в ¼ финала чемпионата мира по футболу. Аргентина стала последним полуфиналистом ЧМ-2026.

Сборная Аргентины со счетом 3:1 обыграла команду Швейцарии в ¼ финала чемпионата мира по футболу. Аргентина стала последним полуфиналистом ЧМ-2026.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе аргентинской сборной гол забил Алексис Макаллистер (10-я минута), в составе швейцарской команды — Дан Ндойе (67). В дополнительное время голы забили аргентинцы Хулиан Альварес (112) и Лаутаро Мартинес (120+1).

На 72-й минуте за вторую желтую карточку с поля удалили нападающего сборной Швейцарии Бреля Эмболо.

В полуфинале сборная Аргентины выйдет на поле с командой Англии. В другом матче полуфинала встретятся сборные Испании и Франции.

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