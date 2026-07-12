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В Красноярском крае за сутки потушили 11 пожаров

За минувшие сутки в Красноярском крае произошло 11 пожаров, погибших и пострадавших нет.

За минувшие сутки в Красноярском крае произошло 11 пожаров. Погибших и пострадавших нет, сообщили в региональном управлении МЧС.

Самый крупный пожар произошел в Минусинске на улице Колеватова. Из-за неосторожного обращения с огнем загорелся жилой дом. Огонь охватил площадь 100 квадратных метров. На ликвидацию пожара потребовалось около двух с половиной часов. С возгоранием справились 9 сотрудников МЧС с помощью трех единиц техники.

Еще один крупный пожар произошел в Лесосибирске на улице Просвещения. Там сгорела хозяйственная постройка площадью 108 квадратных метров. На месте работали 11 пожарных и три единицы техники. По предварительным данным, причиной возгорания также стало неосторожное обращение с огнем.

В МЧС напоминают жителям края о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и осторожно обращаться с открытым огнем.

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