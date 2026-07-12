Эксперт Лобарев назвал самые популярные в РФ направления для автотуризма

Он добавил, что популярностью также пользуется так называемая «государева дорога» из Санкт-Петербурга в Москву, однако в 2026 году востребованность маршрута снизилась. По словам Лобарева, все эти маршруты отличает то, как их позиционируют регионы и как о них отзываются туристы.