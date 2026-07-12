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Эксперт Лобарев назвал самые популярные в РФ направления для автотуризма

Ими стали маршруты на Байкал, в Горный Алтай, «государева дорога» из Санкт-Петербурга в Москву, а также регионы Русского Севера и Северного Кавказа, рассказал президент общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга.

НОВОСИБИРСК, 12 июля. /ТАСС/. Самыми популярными у российских путешественников летом 2026 года стали маршруты на Байкал, в Горный Алтай, а также «государева дорога» из Санкт-Петербурга в Москву. Среди новых направлений этого лета — регионы Русского Севера и Северного Кавказа, сообщил ТАСС президент общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.

«Сильно стартанул Север: Архангельская область, [где есть] деревянное зодчество, Кенозерский парк. Очень большой запрос у водителей России [поехать на] Алтай, Байкал. В отличие от прошлого года, [популярен] не только Дагестан, но и весь Северный Кавказ», — сказал собеседник агентства на форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы».

Он добавил, что популярностью также пользуется так называемая «государева дорога» из Санкт-Петербурга в Москву, однако в 2026 году востребованность маршрута снизилась. По словам Лобарева, все эти маршруты отличает то, как их позиционируют регионы и как о них отзываются туристы.

Эксперт добавил, что число туристов, путешествующих на автомобильном и мототранспорте в России, с текущих 24 млн вырастет до 50 млн к 2035 году. По словам Лобарева, все российские автомобилисты имеют потенциал для автотуризма — ведь практически в каждой семье имеется автомобиль, а в некоторых — даже по два. Поэтому развитие семейного автотуризм — интересная и вполне реализуемая задача, заключил эксперт.

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