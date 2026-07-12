Названо слово с наибольшим числом значений

Глагол «идти» имеет самое большое число значений в русском языке — 56, по данным одного из словарей. Об этом сообщила заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская.
«Официальный рекордсмен по числу значений в русском языке — глагол “идти”. Спектр его употребления крайне широк. Он описывает движение человека — девочка идет по улице, перемещение транспорта — поезд идет на Москву, природные явления — идет дождь, распространение запахов, звуков, света — из кухни идет запах пирогов», — резюмировала эксперт в интервью изданию РИА Новости.
Ольховская обратила внимание, что глагол передает течение времени, ход событий, соответствие и развитие. При этом она подчеркнула, что достаточно сложно назвать точное количество значений, которые закреплены за словом.
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