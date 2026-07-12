Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аварийно-восстановительные работы на дороге Обход Красной Речки — Казакевичево были завершены. Проезд открыт

В ходе аварийно-восстановительных работ дорожными службами были уложены семь водопропускных труб, восстановлено дорожное основание и произведена отсыпка размытого участка скальным грунтом. В настоящее время движение транспорта осуществляется в штатном режиме. Автобусы маршрута № 177 следуют по утверждённой схеме. Дополнительно информируем, что на объекте продолжаются плановые укрепительные работы и мониторинг состояния дорожного полотна.

В ходе аварийно-восстановительных работ дорожными службами были уложены семь водопропускных труб, восстановлено дорожное основание и произведена отсыпка размытого участка скальным грунтом. В настоящее время движение транспорта осуществляется в штатном режиме. Автобусы маршрута № 177 следуют по утверждённой схеме. Дополнительно информируем, что на объекте продолжаются плановые укрепительные работы и мониторинг состояния дорожного полотна.