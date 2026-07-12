Автобусное сообщение полностью возобновлено после ливней в Хабаровском крае

В Хабаровском крае вновь открыли движение по дороге, связывающей краевую столицу с несколькими селами Хабаровского района. Проезд восстановили за десять часов, автобусы маршрута № 177 вернулись на привычную схему, сообщили в министерстве транспорта региона.
Дорожники уложили на поврежденном участке семь водопропускных труб и отсыпали сверху около тысячи кубометров скального грунта. Пока машины пропускают поочередно в обоих направлениях. После того как скопившийся транспорт разъедется, специалисты продолжат укреплять основание и полотно объездной дороги.
Без прямого сообщения временно оставались Казакевичево, Бычиха, Осиновая Речка, Восход и Корсаково-2. Теперь жители пяти сел снова могут свободно добраться до Хабаровска, а общественный транспорт продолжает работу по основному маршруту.
Напомним, утром 11 июля после сильных дождей резко поднялась вода в реке Правая и размыла объезд на 12-м километре дороги Красная Речка — Казакевичево. Проезд закрыли, через затопленное место людей перевозили на спасательной лодке, жителям также организовали подвоз питьевой воды. Угрозы жилым домам не возникло.
Для ускорения схода воды специалисты расчищали и расширяли русло реки, а на поврежденный участок доставляли трубы и скальный грунт. Одновременно последствия ливней устраняют и на других дорогах района: паводок повредил насыпь по пути к Догордону и подходы к мостам на трассе Биробиджан — Кукан.