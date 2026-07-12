Автобусное сообщение полностью возобновлено после ливней в Хабаровском крае

Для ускорения схода воды специалисты расчищали и расширяли русло реки, а на поврежденный участок доставляли трубы и скальный грунт. Одновременно последствия ливней устраняют и на других дорогах района: паводок повредил насыпь по пути к Догордону и подходы к мостам на трассе Биробиджан — Кукан.