Определились все полуфинальные пары ЧМ-2026

Ранее аргентинский игрок Лионель Месси стал первым футболистом, которому удалось оформить десять результативных передач в истории чемпионатов мира. Юбилейный ассист аргентинский нападающий записал на свой счёт в матче против Швейцарии. Кроме того, он стал новым рекордсменом чемпионатов мира по числу матчей в плей-офф. Форвард сборной Аргентины превзошёл достижение бывшего нападающего Германии Мирослава Клозе.