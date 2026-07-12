В Пермском крае 12 июля ожидаются сильные ливни

Ливни ожидаются в Пермском крае 12 июля, сообщает доктор географических наук Андрей Шихов в своём телеграм-канале.
11 июля в регионе прошли мощные дожди. По данным учёного, за день в Кудымкаре выпало 27 мм, в Осе 22 мм, в Губахе 21 мм, в Косе 19 мм, в Перми 18 мм, в Чердыни 14 мм, в Чернушке 13 мм, в Березниках 12 мм.
Как рассказал Андрей Шихов, 12 июля в Пермском крае под влиянием барической депрессии продолжатся ливни.
«Осадки по территории будут распределяться еще более неравномерно, чем сегодня. В отдельных локациях возможны еще более сильные ливни, чем сегодня — то есть свыше 30 мм осадков за 1−2 часа», — уточнил эксперт.
Высока вероятность, что такие ливни пройдут и в отдельных районах Перми.