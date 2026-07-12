Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае 12 июля ожидаются сильные ливни

За 1−2 часа может выпасть больше 30 мм осадков.

Ливни ожидаются в Пермском крае 12 июля, сообщает доктор географических наук Андрей Шихов в своём телеграм-канале.

11 июля в регионе прошли мощные дожди. По данным учёного, за день в Кудымкаре выпало 27 мм, в Осе 22 мм, в Губахе 21 мм, в Косе 19 мм, в Перми 18 мм, в Чердыни 14 мм, в Чернушке 13 мм, в Березниках 12 мм.

Как рассказал Андрей Шихов, 12 июля в Пермском крае под влиянием барической депрессии продолжатся ливни.

«Осадки по территории будут распределяться еще более неравномерно, чем сегодня. В отдельных локациях возможны еще более сильные ливни, чем сегодня — то есть свыше 30 мм осадков за 1−2 часа», — уточнил эксперт.

Высока вероятность, что такие ливни пройдут и в отдельных районах Перми.