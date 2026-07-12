В России разработали новую технологию восстановления роговицы глаза

«Ученые Института цитологии РАН и Физико-технического института (ФТИ) имени Иоффе предложили доступный и эффективный подход для создания матриц (скаффолдов) из коллагена, которые можно использовать для трансплантации клеток роговицы. В перспективе разработка может найти применение в регенеративной терапии органов зрения», — говорится в сообщении.