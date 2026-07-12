В России разработали новую технологию восстановления роговицы глаза

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские ученые разработали эффективный способ создания коллагеновых пленок для выращивания клеток роговицы, рассказали РИА Новости в пресс-службе Института цитологии РАН.
«Ученые Института цитологии РАН и Физико-технического института (ФТИ) имени Иоффе предложили доступный и эффективный подход для создания матриц (скаффолдов) из коллагена, которые можно использовать для трансплантации клеток роговицы. В перспективе разработка может найти применение в регенеративной терапии органов зрения», — говорится в сообщении.
Исследователи наблюдали за взаимодействием клеток роговицы с полученными коллагеновыми пленками. Они пришли к выводу, что предварительное охлаждение поверхности коллагенового субстрата способствует более активной миграции клеток.
«Полученный результат позволяет предположить, что имплантированные в область повреждения роговицы коллагеновые пленки будут обеспечивать не только пролиферацию клеток на поверхности, но и активную миграцию с периферии раневого ложа глаза, что ускорит регенеративные процессы», — заявила ведущий научный сотрудник, руководитель группы тканевой инженерии ИНЦ РАН Юлии Нащекиной.
Российский научный фонд поддержал исследование грантом.
Роговица — один из ключевых элементов глаза, который обеспечивает преломление света. Ее воспаления, деформации и повреждения могут ухудшить зрение или привести к слепоте. Одним из современных подходов для восстановления органов зрения может стать регенеративная медицина, использующая клеточные технологии.