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В России разработали новую технологию восстановления роговицы глаза

В России создали коллагеновые пленки для выращивания клеток роговицы.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские ученые разработали эффективный способ создания коллагеновых пленок для выращивания клеток роговицы, рассказали РИА Новости в пресс-службе Института цитологии РАН.

«Ученые Института цитологии РАН и Физико-технического института (ФТИ) имени Иоффе предложили доступный и эффективный подход для создания матриц (скаффолдов) из коллагена, которые можно использовать для трансплантации клеток роговицы. В перспективе разработка может найти применение в регенеративной терапии органов зрения», — говорится в сообщении.

Исследователи наблюдали за взаимодействием клеток роговицы с полученными коллагеновыми пленками. Они пришли к выводу, что предварительное охлаждение поверхности коллагенового субстрата способствует более активной миграции клеток.

«Полученный результат позволяет предположить, что имплантированные в область повреждения роговицы коллагеновые пленки будут обеспечивать не только пролиферацию клеток на поверхности, но и активную миграцию с периферии раневого ложа глаза, что ускорит регенеративные процессы», — заявила ведущий научный сотрудник, руководитель группы тканевой инженерии ИНЦ РАН Юлии Нащекиной.

Российский научный фонд поддержал исследование грантом.

Роговица — один из ключевых элементов глаза, который обеспечивает преломление света. Ее воспаления, деформации и повреждения могут ухудшить зрение или привести к слепоте. Одним из современных подходов для восстановления органов зрения может стать регенеративная медицина, использующая клеточные технологии.