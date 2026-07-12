Аргентина обыграла Швейцарию и стала последним полуфиналистом ЧМ-2026

Сборная Аргентины в дополнительное время победила команду Швейцарии со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча прошла в Канзас-Сити в воскресенье, 12 июля.
На 10-й минуте команда Аргентины повела в счете, удар нанес Алексис Макаллистер. Победный для южноамериканцев счет продержался до 67-й минуты, когда ответный гол забил Дан Ндой.
Вскоре Швейцария осталась в меньшинстве: за две желтые карточки был удален Брил Эмболо.
В дополнительное время, на 112-й минуте, Хулиан Альварес вывел Аргентину вперед. На 120+1 минуте Лаутаро Мартинес установил окончательный счет.
В полуфинале аргентинцы сыграют с командой Англии. Матч состоится 15 июля. В другом матче за выход в финал сыграют сборные Франции и Испании (14 июля). Матч за третье место состоится 18 июля. Финал пройдет 19 июля.
Ранее нападающий французской сборной Килиан Мбаппе объяснил, почему не смог реализовать пенальти в матче ¼ финала чемпионата мира против Марокко. По его словам, «ситуация была сложной», поскольку «возникла путаница с арбитром».