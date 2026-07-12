Бывший владелец и председатель футбольного клуба «Челси» Кен Бейтс скончался в возрасте 94 лет в Монако в окружении семьи, сообщили на официальном сайте лондонской команды. Клуб выразил соболезнования его жене Сюзанне и близким.
Бейтс приобрёл «Челси» в 1982 году за символический 1 фунт, когда клуб переживал финансовый кризис и выступал во втором дивизионе. За 21 год руководства он превратил команду в одного из лидеров английского футбола. Под его управлением «Челси» выиграл Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.
В 2003 году Бейтс продал свою долю Роману Абрамовичу, что открыло новую эру в истории клуба. После ухода из «Челси» он владел «Лидс Юнайтед» с 2005 по 2012 год. Несмотря на уход, он оставался уважаемой фигурой в футбольном мире, известной своим упорством и характером.
В клубном заявлении отметили, что «решимость Кена бороться за “Челси” в трудные времена и вести команду к победам никогда не будет забыта». Футбольная общественность уже начала выражать соболезнования, вспоминая его вклад в развитие клуба и английского футбола в целом.
Кен Бейтс — одна из ключевых фигур в истории «Челси». Его покупка клуба за 1 фунт стала легендарной историей в мире спорта. В апреле 2026 года «Челси» уволил 41-летнего главного тренера Лиама Росеньора, который работал с января того же года. Telegram-каналы отмечают, что кончина Бейтса произошла на фоне непростого периода для клуба. Многие болельщики и бывшие игроки вспоминают его как человека, вернувшего клуб к жизни. Ожидается, что «Челси» проведёт церемонию прощания и почтит память легендарного председателя.
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