Кен Бейтс — одна из ключевых фигур в истории «Челси». Его покупка клуба за 1 фунт стала легендарной историей в мире спорта. В апреле 2026 года «Челси» уволил 41-летнего главного тренера Лиама Росеньора, который работал с января того же года. Telegram-каналы отмечают, что кончина Бейтса произошла на фоне непростого периода для клуба. Многие болельщики и бывшие игроки вспоминают его как человека, вернувшего клуб к жизни. Ожидается, что «Челси» проведёт церемонию прощания и почтит память легендарного председателя.