На саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп повторил свои претензии к Европе. Он уверен, что страны ЕС делают недостаточно для НАТО. Это усиливает желание Европы вовлечь США в прямое военное противостояние с Россией, отметил эксперт. Макгрегор утверждает, что ЕС использует Украину для обострения отношений между США и Россией.
«Отсюда и весь этот упор на то, чтобы выделять больше денег, больше техники и прочей ерунды украинскому режиму, который, по общему признанию, уже находится на последнем издыхании. Это часть попытки втянуть США в конфликт», — резюмировал Макгрегор.
Ранее KP.RU сообщил, что Европа своими действиями старается только затянуть конфликт на Украине. Вместо того, чтобы сеять хаос, страны НАТО могли бы поспособствовать урегулированию конфликта, но они это не делают.