«На последнем издыхании»: на Западе рассказали о новом плане ЕС в украинском конфликте

«Отсюда и весь этот упор на то, чтобы выделять больше денег, больше техники и прочей ерунды украинскому режиму, который, по общему признанию, уже находится на последнем издыхании. Это часть попытки втянуть США в конфликт», — резюмировал Макгрегор.