В Хабаровске меняют системы отопления в домах

Так, в доме № 13 по проезду Иртышскому капремонт системы теплоснабжения завершён досрочно — в июне, с опережением на два месяца. Стоимость работ — 8,5 млн рублей, качество признано высоким. В доме № 12 по переулку Краснореченскому работы стоимостью более 11,5 млн рублей также идут с опережением: сдача ожидается до конца лета. По словам начальника производственного отдела регионального оператора Германа Евтушенко, во второй половине августа (20−25 числа) система будет готова к испытаниям.