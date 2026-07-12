Кинолог рассказал, почему жара для собак гораздо опаснее холода

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Любое воздействие экстремальных температур вредно для организма, однако физиологические особенности собак таковы, что в их случае жара гораздо опаснее холода, поэтому летом питомцы требуют большего внимания и ответственности со стороны хозяев, чем зимой, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«Статистика неумолима: любой ветеринарный врач или даже кинолог отметит, что собаки погибают в жару намного чаще, чем в морозы. Основная проблема заключается в том, что тепловой удар происходит куда более стремительно. Иногда люди даже не успевают заметить первые симптомы. Также нельзя исключать, что летом владельцы животных более расслаблены: хочется, чтобы собака подольше побыла на улице или даже полежала на солнышке», — сказал Голубев.
Он уточнил, что у собак, в отличие от людей, ограниченное количество потовых желез, что делает их более уязвимыми к тепловому стрессу. В основном собаки избавляются от лишнего тепла за счет частого дыхания, однако при повышенной влажности эффективность такого способа значительно уменьшается, отметил кинолог.
В группе риска находятся животные с хроническими заболеваниями или лишним весом, крупные особи. Короткошерстные и лысые собаки в жару рискуют получить солнечный ожог, а у щенков и вовсе не до конца сформирован механизм терморегуляции. Таким образом, от экстремальной жары на сто процентов не защищена ни одна собака, констатировал Голубев.
«Морозы тоже опасны: хотя существуют северные породы, которые переносят зиму вполне неплохо, у любого живого существа есть свой температурный лимит. Важнее другое — перегревание развивается значительно быстрее, чем переохлаждение. Если питомец мерзнет, скорее всего, это будет сложно не заметить: он сперва начнет поджимать лапы, проситься домой, беспокоиться и скулить. А вот первые симптомы теплового удара можно и пропустить», — предупредил президент РКФ.
Он добавил, что согласно исследованиям, к необратимым последствиям в организме собаки, таким, вплоть до таких, как повреждения сердечной мышцы или центральной нервной системы, могут приводить не только хроническое перегревания, но даже однократные.
На этом фоне он призвал ни в коем случае не оставлять собаку в машине, вольере или нагретой комнате, принимать меры безопасности во время прогулок и исключить активные выгулы в пик солнца, и обеспечить постоянный доступ к воде и прохладному месту.