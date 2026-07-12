Кинолог рассказал, почему жара для собак гораздо опаснее холода

«Статистика неумолима: любой ветеринарный врач или даже кинолог отметит, что собаки погибают в жару намного чаще, чем в морозы. Основная проблема заключается в том, что тепловой удар происходит куда более стремительно. Иногда люди даже не успевают заметить первые симптомы. Также нельзя исключать, что летом владельцы животных более расслаблены: хочется, чтобы собака подольше побыла на улице или даже полежала на солнышке», — сказал Голубев.