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Под Волгоград храм Воскресения стал объектом культурного наследия

Церковь Воскресения в городе Серафимовиче Волгоградской области получил статус объектом культурного наследия регионального значения.

Церковь Воскресения в городе Серафимовиче Волгоградской области получил статус объектом культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

— Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Воскресения», расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, город Серафимович«. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения “Церковь Воскресения”, расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, город Серафимович, — говорится в документе.

Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области отмечен под номером 76-н от 8 июля 2026 года. Отмечается, что приказ уже вступил в силу.

Фото: Яндекс Карты.