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Сняты все ограничения на региональной автодороге Красная Речка — Казакевичево

С 12:30 сняты все ограничения на региональной автодороге Красная Речка — Казакевичево. С 13:00 сообщение по федеральным и региональным трассам края восстановлено. Временный проезд организован на автодороге Биробиджан — Кукан. Восстановительные работы продолжаются только на участке Кукан — Догордон, где дорожные службы продолжают устранять последствия размыва.

С 12:30 сняты все ограничения на региональной автодороге Красная Речка — Казакевичево. С 13:00 сообщение по федеральным и региональным трассам края восстановлено. Временный проезд организован на автодороге Биробиджан — Кукан. Восстановительные работы продолжаются только на участке Кукан — Догордон, где дорожные службы продолжают устранять последствия размыва.