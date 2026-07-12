С 12:30 сняты все ограничения на региональной автодороге Красная Речка — Казакевичево. С 13:00 сообщение по федеральным и региональным трассам края восстановлено. Временный проезд организован на автодороге Биробиджан — Кукан. Восстановительные работы продолжаются только на участке Кукан — Догордон, где дорожные службы продолжают устранять последствия размыва.