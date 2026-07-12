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Макгрегор проиграл Холлоуэю в первом бою UFC после пятилетнего перерыва

Возвращение Конора Макгрегора в октагон после пятилетнего перерыва завершилось поражением. Ирландский боец уступил американцу Максу Холлоуэю в центральном поединке турнира UFC 329, который состоялся в Лас-Вегасе.

Источник: Life.ru

Макгрегор проиграл Холлоуэю. Видео © X / UFC Español.

Встреча не продлилась весь отведённый лимит времени. Уже через две минуты после начала боя Макгрегор оказался не в состоянии продолжить выступление после неудачного приземления на травмированную ногу. Судья остановил поединок, а победа была присуждена Холлоуэю техническим нокаутом.

Макгрегор проиграл Холлоуэю. Видео © X / UFC.

Для Макгрегора этот бой стал первым с 2021 года. Тогда на UFC 264 он вышел против Дастина Порье, однако завершить противостояние не смог: в первом раунде ирландец получил перелом ноги. За карьеру в UFC Макгрегор завоевал чемпионские титулы в полулёгкой и лёгкой весовых категориях.

Ранее профессиональный боец смешанных единоборств Артём Фролов заявил, что Холлоуэй может одержать победу уже в первых раундах, так как Макгрегор никогда не отличался выдающейся выносливостью, а сейчас тем более уступает сопернику. Однако он не исключил сюрпризов. А перед самим боем ирландец устроил жёсткую провокацию во время традиционной дуэли взглядов. Он подошёл к сопернику вплотную, сорвал с него очки и попытался спровоцировать конфликт.

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