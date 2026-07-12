Макгрегор проиграл Холлоуэю в первом бою UFC после пятилетнего перерыва

Ранее профессиональный боец смешанных единоборств Артём Фролов заявил, что Холлоуэй может одержать победу уже в первых раундах, так как Макгрегор никогда не отличался выдающейся выносливостью, а сейчас тем более уступает сопернику. Однако он не исключил сюрпризов. А перед самим боем ирландец устроил жёсткую провокацию во время традиционной дуэли взглядов. Он подошёл к сопернику вплотную, сорвал с него очки и попытался спровоцировать конфликт.