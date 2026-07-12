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12 июля Росавиация ограничила работу девяти аэропортов России

Росавиация ввела ограничения на работу девяти российских аэропортов. Меры действуют в нескольких регионах страны, сообщило ведомство.

Аэропорты Бугульмы, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары, Ульяновска, Ярославля и Чебоксар временно не принимают и не выпускают самолёты. Домодедово обслуживает рейсы только по согласованию с уполномоченными органами.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полётов», — сообщили в Росавиации.

В ведомстве предупредили пассажиров о возможных изменениях в расписании. Статус рейсов можно проверить на онлайн-табло аэропортов и у авиакомпаний. Ограничения также действовали во Внуково. В 07:17 Росавиация сообщила об их снятии, после чего аэропорт возобновил приём и выпуск воздушных судов.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. Системы противовоздушной обороны уничтожили более 20 дронов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. При заходе в Азово-Черноморский морской канал повреждения получил пустой танкер, на котором возник пожар. Огонь локализовали, люди не пострадали, угрозы разлива нефтепродуктов не возникло.

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