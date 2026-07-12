12 июля Росавиация ограничила работу девяти аэропортов России

В ведомстве предупредили пассажиров о возможных изменениях в расписании. Статус рейсов можно проверить на онлайн-табло аэропортов и у авиакомпаний. Ограничения также действовали во Внуково. В 07:17 Росавиация сообщила об их снятии, после чего аэропорт возобновил приём и выпуск воздушных судов.