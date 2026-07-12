Месси не забил гол в матче против Швейцарии и прервал две рекордные серии на ЧМ

Ранее сообщалось, что Месси первым в истории чемпионатов мира сделал 10 голевых передач. Юбилейный ассист он оформил в четвертьфинале против Швейцарии. После его паса Алексис Мак Аллистер открыл счёт и вывел сборную Аргентины вперёд. Также аргентинец установил рекорд по количеству матчей в плей-офф чемпионатов мира. Встреча со Швейцарией стала для него 15-й на этой стадии турнира. Месси превзошёл прежнее достижение бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе.