Несколько российских аэропортов приостановили работу: что случилось

В аэропортах Бугульмы, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Ярославля введены временные ограничения. Пассажирам рекомендовано не паниковать, а следовать инструкциям, а также сверять информацию о взлете и посадке самолетов с информационным табло.