Несколько российских аэропортов приостановили работу: что случилось

Сразу в нескольких аэропортах России введены временные ограничения полетов. Это нужно для обеспечения безопасности пассажиров. Об этом говорится в сообщении от Росавиации.
В аэропортах Бугульмы, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Ярославля введены временные ограничения. Пассажирам рекомендовано не паниковать, а следовать инструкциям, а также сверять информацию о взлете и посадке самолетов с информационным табло.
«Аэропорты Бугульма, Казань, Калуга (“Грабцево”), Нижнекамск (“Бегишево”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении от источника.
Аэропорты Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка») и Ярославля («Туношна») ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, подчеркивает Росавиация.
Ранее KP.RU сообщил, что аэропорты на юге России временно прекратили работу. Инцидент был зарегистрирован 8 июля 2026 года.