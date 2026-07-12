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Несколько российских аэропортов приостановили работу: что случилось

Росавиация: в семи аэропортах РФ ограничили прием и выпуск самолетов.

Источник: Комсомольская правда

Сразу в нескольких аэропортах России введены временные ограничения полетов. Это нужно для обеспечения безопасности пассажиров. Об этом говорится в сообщении от Росавиации.

В аэропортах Бугульмы, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Ярославля введены временные ограничения. Пассажирам рекомендовано не паниковать, а следовать инструкциям, а также сверять информацию о взлете и посадке самолетов с информационным табло.

«Аэропорты Бугульма, Казань, Калуга (“Грабцево”), Нижнекамск (“Бегишево”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении от источника.

Аэропорты Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка») и Ярославля («Туношна») ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, подчеркивает Росавиация.

Ранее KP.RU сообщил, что аэропорты на юге России временно прекратили работу. Инцидент был зарегистрирован 8 июля 2026 года.

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