Эксперт Сергеев связал жару в Европе с движением прогретого воздуха из Сахары

Сергеев отметил, что ситуация с аномальной жарой в Европе разворачиваются на фоне продолжающегося общего повышения температур. Ученый напомнил, что в Париже самый продолжительный период с высокими температурами был в 2003 году, а самые высокие дневные температуры отмечались в 2019 году, при этом самые теплые ночи были отмечены в 1772 году. В Берлине самый теплый июль был в 1757 году. При этом эксперт обратил внимание, что температура воздуха в городах, особенно крупных, обычно на несколько градусов выше, чем в их природном окружении и даже сельских местностях.