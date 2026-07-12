Эксперт Сергеев связал жару в Европе с движением прогретого воздуха из Сахары

НОВОСИБИРСК, 12 июля. /ТАСС/. Аномальная жара в Европе связана со смещением на север хорошо прогретых воздушных масс со стороны Сахары. Это приводит к ослаблению западного переноса, при котором влажные воздушные массы со стороны Атлантического океана направляются вглубь континента, сообщил ТАСС заведующий кафедрой общей биологии и экологии НГУ Михаил Сергеев.
Накануне газета The Guardian сообщила, что Великобритания столкнулась с третьей в 2026 году волной аномальной жары. Аномально высокие температуры затронули и другие страны Западной Европы. 10 июля издание Le Monde сообщило, что во Франции третья волна жары началась 4 июля. Вероятнее всего, высокая температура будет сохраняться в стране до 16 июля. Из-за экстремальной жары Эйфелева башня, а также главные парижские музеи Лувр и Орсе ограничат часы работы 11 и 12 июля.
«В последние десятилетия прослеживается расширение области, которая находится под влиянием тропической циркуляции воздуха в атмосфере, в частности в Северном полушарии. Когда у нас лето, эта область, судя по наблюдениям климатологов, начинает распространяться на юг Европы. В результате в Европе более заметным становится смещение на север хорошо прогретых воздушных масс со стороны Сахары», — сказал собеседник агентства.
Специалист добавил, что один из заметных эффектов таких изменений — это ослабление так называемого западного переноса, при котором более или менее влажные воздушные массы в средних широтах перемещаются со стороны Атлантического океана вглубь континента.
Сергеев отметил, что ситуация с аномальной жарой в Европе разворачиваются на фоне продолжающегося общего повышения температур. Ученый напомнил, что в Париже самый продолжительный период с высокими температурами был в 2003 году, а самые высокие дневные температуры отмечались в 2019 году, при этом самые теплые ночи были отмечены в 1772 году. В Берлине самый теплый июль был в 1757 году. При этом эксперт обратил внимание, что температура воздуха в городах, особенно крупных, обычно на несколько градусов выше, чем в их природном окружении и даже сельских местностях.
Об аномальной жаре июня.
Во второй половине июня Европа столкнулась с экстремально жаркой погодой. Столбик термометра в странах Западной Европы превышал отметку в 40 градусов. 9 июля европейская служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus подтвердила, что прошедший июнь стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений со средней температурой воздуха у поверхности земли в 20,74 градуса.