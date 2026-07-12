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Содержащийся в московском СИЗО подросток сдал ОГЭ по истории

Содержащийся в московском СИЗО подросток сдал ОГЭ по истории на 91 балл.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Содержащийся в московском следственном изоляторе подросток сдал основной государственный экзамен (ОГЭ) по истории на 91 балл, рассказал РИА Новости председатель ОНК Москвы Илья Высотский.

По его словам, всего в московских следственных изоляторах № 5 и № 6, где содержатся несовершеннолетние, организован постоянный образовательный процесс. Юноши и девушки продолжают учиться, а в конце года сдавать экзамены, находясь в СИЗО.

«В этом году экзамены сдавали всего 11 человек: семеро из них — ЕГЭ и четверо — ОГЭ. Все сдали. При этом один из подростков набрал 91 балл по ОГЭ по истории», — рассказал председатель московской комиссии.

Высотский отметил, что к организации учебного процесса несовершеннолетних в следственных изоляторах администрация подходит со всей серьезностью: к ним приходят педагоги, есть все необходимые учебники, а также канцелярские товары.