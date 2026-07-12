Почти 200 производителей примкнули к бренду «Сделано в Хабаровском крае»

Участникам доступны финансовые и имущественные меры, бесплатные комплексные услуги в центре «Мой бизнес», участие в выставках и ярмарках, помощь при выходе на экспорт, размещение в онлайн-каталоге, на маркетплейсах и в магазинах «Сделано в Хабаровском крае». Продукция местных производителей уже представлена не только в Хабаровске, но и в Москве и Калуге.