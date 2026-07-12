Почти 200 производителей примкнули к бренду «Сделано в Хабаровском крае»

В Хабаровском крае уже 187 местных производителей получили право работать под зонтичным брендом «Сделано в Хабаровском крае». Проект помогает бизнесу не только поставить на упаковку региональный знак, но и получить льготные займы, аренду, продвижение и выход на новые рынки, сообщили в правительстве края.
Интерес к проекту заметно вырос после расширения мер поддержки по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Заявки от предпринимателей поступают практически ежедневно: для многих местных компаний региональный бренд стал способом заявить о себе не только в крае, но и за его пределами. Поддержка идёт по президентскому нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Участникам доступны финансовые и имущественные меры, бесплатные комплексные услуги в центре «Мой бизнес», участие в выставках и ярмарках, помощь при выходе на экспорт, размещение в онлайн-каталоге, на маркетплейсах и в магазинах «Сделано в Хабаровском крае». Продукция местных производителей уже представлена не только в Хабаровске, но и в Москве и Калуге.
Одной из самых востребованных мер стали льготные микрозаймы «Хабаровский бренд». Их уже получили 19 предпринимателей, направив 46 миллионов рублей на оборудование, технику, сырьё, материалы и оплату услуг.
Растёт и спрос на бесплатные услуги для бизнеса. В 2025 году такую помощь получили 43 бренда на 1,8 миллиона рублей, а в 2026 году охват планируют увеличить почти вдвое — до 81 участника и 3,9 миллиона рублей. Предпринимателям помогают с сайтами, полиграфией, упаковкой и другими практическими задачами, которые часто тормозят развитие небольших производств.
Отдельное направление — льготная аренда помещений. Пока таких кейсов немного, но в правительстве края ожидают, что мера будет пользоваться всё большим спросом: для начинающих брендов аренда часто становится одной из самых тяжёлых статей расходов.
Продвижение через фирменные магазины уже даёт видимый результат. В московский флагман поставляют продукцию больше 80 участников проекта, там продано около 20 тысяч единиц товара. Наибольшим спросом пользуются икра, рыба, чай, папоротник, салаты, мёд, шоколад и сувениры с видами Хабаровского края. В Калуге представлена продукция более 50 местных брендов, а центр к концу июня 2026 года посетили больше 2,5 тысячи человек.