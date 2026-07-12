Мурал планируют нанести на здание администрации Красноярского краеведческого музея

В Красноярске на торце здания администрации краеведческого музея планируют нанести масштабную картину. Для творчества художников выделят стену общей площадью 96 квадратных метров (длина — 24 метра, высота варьируется от 3 до 4,5 метра). В музее ждут заявок от мастеров и их идеи. Сюжет будущего мурала будет связан с историей знаменитого «египетского» здания музея или его уникальными коллекциями. Конкурсный эскиз может быть авторским, но обязан соответствовать этой концепции, отмечают в соцсетях краеведческого музея. Напомним, на прошлой неделе в Красноярске приступили к созданию мурала с портретом первого космонавта Юрия Гагарина. Изображение наносят на торец многоэтажного дома на улице Крайней.