Место, где ничего не теряется. Хранитель музея — о скрытых сокровищах

Сейчас я занимаюсь хранением экспонатов фонда археологии музея: учитываю, описываю, изучаю коллекции, готовлю документацию, направляю предметы на реставрацию, подбираю на выставки, слежу за условиями хранения и экспонирования. Смысл хранительской работы — в заботе о предметах: об их физическом состоянии, чтобы они остались на века для следующих поколений, а также в сборе и сохранении информации о них. Ведь именно экспонаты рассказывают нам о жизни людей разных эпох, их труде, быте, увлечениях…. Собственно говоря, работа фондов — основа всей остальной деятельности музеев — экспозиционно-выставочной и экскурсионной. Кроме того, вместе с коллегами я строю экспозиции, выставки, иногда провожу экскурсии. Работы много, она разноплановая, и по сей день я её очень люблю. 50 лет работать в музее и буквально жить этим делом невозможно, если тебе это не нравится. Случайные люди, поверьте моему опыту, здесь не остаются.