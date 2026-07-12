Росрыболовство: Астраханская область — один из самых рыбных регионов России

Найти идеальные места для рыбалки в России — задача не из легких, несмотря на то, что наша страна обладает огромными водными ресурсами: могучими реками, обширными озерами, протяженными водохранилищами и многочисленными прудами. «Газета.Ru» обратилась в Росрыболовство с просьбой дать актуальную информацию о самых рыбных местах в 2026 году, а также рассказать о тех местах, где рыбачить строго запрещено. Кроме того, существуют и ограничения по количеству выловленной рыбы. Подробнее об этом — в материале, который приурочен к российскому Дню рыбака.