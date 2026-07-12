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Батареи заменят почти в двух сотнях квартирах Хабаровска до зимы

За ходом ремонта следят Госжилинспекция, минЖКХ и краевой фонд капремонта.

В Хабаровске проверили два многоквартирных дома, где полностью меняют систему отопления перед новым холодным сезоном. Работы идут с опережением графика и должны обеспечить стабильное тепло почти в 200 квартирах, сообщили в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Речь идёт о домах на проезде Иртышском и в переулке Краснореченском. Там специалисты меняют внутренние сети отопления, чтобы снизить риск аварий зимой и уменьшить теплопотери. За ходом ремонта следят Госжилинспекция, минЖКХ и краевой фонд капремонта.

В доме № 13 по проезду Иртышскому работы уже завершили. Подрядчик сдал систему в июне, на два месяца раньше срока. Стоимость ремонта составила 8,5 миллиона рублей, комиссия оценила качество работ как высокое.

В пятиэтажке № 12 по переулку Краснореченскому ремонт ещё продолжается, но тоже идёт быстрее плана. Работы стоимостью более 11,5 миллиона рублей начали в мае и рассчитывают завершить до конца лета, хотя первоначально срок стоял на сентябрь. После монтажа трубы обработают, покрасят и подготовят к изоляции, чтобы тепло не терялось по пути к квартирам.

В минЖКХ подчёркивают: заменить стояки без доступа в квартиры невозможно. В двух проверенных домах жители всех 191 квартиры пустили рабочих, и именно это позволяет рассчитывать на нормальную работу системы зимой. Если часть стояков остаётся старой, риск порывов и холодных батарей сохраняется даже после ремонта в подвале или на общедомовых участках.

Гарантия на такие работы составляет пять лет. В прошлом году в Хабаровском крае отремонтировали более 300 многоквартирных домов и заменили свыше 15 километров внутренних сетей. В 2026 году капитальный ремонт запланирован ещё в 226 домах, в первую очередь в зданиях 1970−1980-х годов с серьёзным износом.