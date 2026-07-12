Батареи заменят почти в двух сотнях квартирах Хабаровска до зимы

В пятиэтажке № 12 по переулку Краснореченскому ремонт ещё продолжается, но тоже идёт быстрее плана. Работы стоимостью более 11,5 миллиона рублей начали в мае и рассчитывают завершить до конца лета, хотя первоначально срок стоял на сентябрь. После монтажа трубы обработают, покрасят и подготовят к изоляции, чтобы тепло не терялось по пути к квартирам.