Топ культурных маршрутов Кубани

Парк «Ривьера» в Сочи был основан известным предпринимателем Василием Алексеевичем Хлудовым в 1898 году. До революции эта часть города (правобережье реки Сочи) так и называлась — хлудовской. В 1882 году, получив свою долю наследства после смерти отца, он приехал в Сочи и приобрел земли на правобережье реки. Здесь он организовал хутор и молочную ферму, проложил дороги, разбил сады и развел на склонах гор виноградники. Это были те участки, на которых в настоящее время и разместился парк. Сегодня он располагает огромным количеством аттракционов, предлагая развлечения на любой вкус — от захватывающих американских горок до 33-метровой башни свободного падения. Кроме того, в «Ривьере» активно развит спортивный досуг — на территории парка установлены спортивные тренажеры, оборудованы спортивные площадки для занятий йогой, баскетболом, волейболом, пинг-понгом и большим теннисом.