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Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 349 БПЛА над Россией

В Минобороны России рассказали об успехе российских военных.

Источник: Комсомольская правда

российские системы ПВО за ночь уничтожили 349 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны России во время ежедневной сводки.

Отмечается, что российские военные оперативно ликвидируют вражеские дроны. Ранее сообщалось, что из-за дрона ВСУ оказался поврежден многоквартирный дом в Тульской области.

Ранее KP.RU перечислил регионы, на которые приходится наибольшее число атак дронов. Речь идет о российском приграничье.

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