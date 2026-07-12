Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 349 БПЛА над Россией

российские системы ПВО за ночь уничтожили 349 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны России во время ежедневной сводки.
Отмечается, что российские военные оперативно ликвидируют вражеские дроны. Ранее сообщалось, что из-за дрона ВСУ оказался поврежден многоквартирный дом в Тульской области.
Ранее KP.RU перечислил регионы, на которые приходится наибольшее число атак дронов. Речь идет о российском приграничье.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше