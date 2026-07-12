Когда закончится топливный кризис в России и что сегодня происходит на АЗС

«Дело не только в импорте»: прогноз эксперта
По оценкам аналитиков, снижение напряженности на рынке бензина стоит ожидать не раньше конца лета — начала осени. Как сообщает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, стабилизация возможна в августе-сентябре, но есть важное «но».
«После мая ситуация могла неоднократно меняться. Одни заводы могли выходить из ремонта, другие — уходить на ремонт. Кроме того, произошла атака на Омский НПЗ. Поэтому сказать, какая сейчас реальная нехватка топлива, невозможно», — пояснил Юшков.
Ключевая проблема, по его словам, кроется не в отсутствии денег или ресурсов, а в физической безопасности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Атаки на них продолжаются.
Правительство уже приняло ряд мер: разрешен импорт бензина из дальнего зарубежья (в частности, из Индии), введены ограничения на экспорт, а для НПЗ смягчены требования к качеству топлива — разрешен выпуск бензина класса «Евро-3».
Когда появятся первые признаки улучшения?
Пока рынок балансирует за счет административных мер. По данным экспертов, первые партии импортного топлива начнут поступать в середине августа. В сочетании с сезонным фактором (в сентябре спрос традиционно падает) это может дать передышку.
«Первые признаки улучшения ситуации могут появиться уже в ближайшие недели. Поставки из дальнего зарубежья требуют времени. Если говорить о бензине из Индии, то такие грузы могут начать приходить в начале или середине августа. Именно поэтому многие эксперты говорят о сроке в один-два месяца», — отметил Юшков.
Однако, как подчеркивают специалисты, полное решение проблемы возможно только тогда, когда российские НПЗ смогут работать без риска остановок.
Новосибирск 12 июля: что на заправках?
В Новосибирске, который традиционно зависит от поставок с Омского НПЗ (подвергшегося атаке), ситуация остается сложной, но не критической. На утро 12 июля корреспонденты Сиб.фм зафиксировали следующее:
На большинстве заправок крупных сетей («Газпромнефть», «Шелл», местные сети) очереди отсутствуют. Машины подъезжают в обычном режиме. Однако на некоторых независимых АЗС, особенно в отдаленных районах города (Первомайский, Ленинский), сохраняются мелкие очереди из 3−5 машин.
Розничные цены продолжают держаться на уровне, установленном ранее. АИ-95 в среднем стоит 88−108 рублей за литр, АИ-92 — 82−94 рубля. Оптовые цены продолжают расти, что создает риск подорожания в ближайшие недели.
Почти на всех АЗС есть и бензин, и дизель. Дефицит, который наблюдался в мае-июне, практически купирован. Однако продавцы отмечают, что работают по остаточному принципу: нет перестраховки, запасы минимальны.
Ситуация на топливном рынке России и Новосибирска напоминает «хождение по лезвию ножа». Пока импорт и запрет на экспорт сдерживают кризис, но фундаментально проблема не решена. Эксперты сходятся во мнении: если атаки на НПЗ прекратятся и заводы заработают в штатном режиме, к октябрю мы можем вернуться к докризисной стабильности. Если нет — стабилизация останется хрупкой.