Когда закончится топливный кризис в России и что сегодня происходит на АЗС

Ситуация на топливном рынке России и Новосибирска напоминает «хождение по лезвию ножа». Пока импорт и запрет на экспорт сдерживают кризис, но фундаментально проблема не решена. Эксперты сходятся во мнении: если атаки на НПЗ прекратятся и заводы заработают в штатном режиме, к октябрю мы можем вернуться к докризисной стабильности. Если нет — стабилизация останется хрупкой.