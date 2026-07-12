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Алексей Текслер отметил роль рыбохозяйственной отрасли в экономике Южного Урала

Предприятия не только обеспечивают регион рыбой, но и развивают туризм.

Источник: 1obl.ru

День рыбака в Челябинской области отмечают не только те, для кого ловля рыбы — способ расслабиться и отлично провести время, но и те, для кого это — профессия.

«Рыбохозяйственная отрасль вносит значимый вклад в экономику региона, развитие семейного предпринимательства, туризма и сельских территорий. Благодарю всех, кто трудится в этой сфере и вносит вклад в сохранение природного наследия Южного Урала», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона также напомнил, что Южный Урал славится огромным количеством рек и озер: здесь их насчитываются тысячи. И благополучие водных ресурсов во многом зависит от ответственности сотрудников отрасли и рыбаков-любителей.

В праздничный день Алексей Текслер пожелал рыбакам богатого улова и незабываемых моментов на берегах живописных южноуральских рек и озер.