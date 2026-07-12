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Почему подростков на каникулах в Крыму трудоустраивают неохотно

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Работодатели избегают трудоустройства подростков в летний период из-за трудностей с оформлением и опасениями о их некомпетентности ввиду возраста. Об этом РИА Новости Крым рассказала эксперт рынка труда Ирина Шаповалова.

Источник: РИА "Новости"

«Берут на самом деле недостаточно охотно, хотя на самом деле пул соискателей от 14 до 18 лет в летнее каникулярное время достаточно большой и можно взять много кандидатов на работу, но многие работодатели считают, что это сложная процедура оформления и, учитывая возраст, эти работники недостаточно надежны», — отметила она.

Однако специалист считает, что представители этой категории в будущем могут вырасти в очень лояльных сотрудников.

«В целом, молодежь — это люди энергичные, с нестандартным взглядом на жизнь, которые могут привнести что-то новое и полезное в компанию. Вопрос в том, какие компетенции нужны работодателю. Адекватный работодатель будет оценивать именно с этой точки зрения», — обозначила эксперт.

Ирина Шаповалова также добавила, что уже прошло то время, когда наличие любого высшего образования являлось обязательным условием для трудоустройства.

«Сейчас есть очень неплохая история — брать учащегося, который приобретает у нас определенные компетенции и понимает, что ему интересно. Он идет учиться уже именно в этом направлении, и мы потом получаем, если он к нам вернется, уже специалиста с профильным образованием, с нужным нам опытом, и это будет вообще идеальный кандидат», — подытожила спикер.

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