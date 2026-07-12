Почему подростков на каникулах в Крыму трудоустраивают неохотно

«Сейчас есть очень неплохая история — брать учащегося, который приобретает у нас определенные компетенции и понимает, что ему интересно. Он идет учиться уже именно в этом направлении, и мы потом получаем, если он к нам вернется, уже специалиста с профильным образованием, с нужным нам опытом, и это будет вообще идеальный кандидат», — подытожила спикер.