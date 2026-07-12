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«Империя» сорвала ремонт больницы в Волгограде и попала в черный список

Суд в Волгограде включил «Империю» в реестр недобросовестных поставщиков.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение Волгоградского УФАС о включении компании «Империя» в реестр недобросовестных поставщиков.

В Волгограде подрядчик пытался оспорить это решение, но суд признал действия УФАС законными и обоснованными. Основанием стало неисполнение условий государственного контракта с ГБУЗ «Ленинская ЦРБ». УФАС рассмотрело обращение больницы и установило: подрядчик в установленный срок не изготовил проектно-сметную документацию на капитальный ремонт зданий медучреждения. Положительное заключение экспертизы компания также не получила.

Из-за срыва сроков больница не смогла своевременно начать ремонтные работы. Это могло повлиять на качество медицинской помощи и условия пребывания пациентов, поэтому сведения о компании направили в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее сообщалось о массовых жалобах волгоградцев в Роспотребнадзор.

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