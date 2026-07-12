В Воронежской области сбили 12 беспилотников

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Силы ПВО сбили 12 БПЛА ночью над тремя городскими округами и двумя районами Воронежской области, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя городскими округами и двумя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в канале на платформе «Макс».
Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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