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В Воронежской области сбили 12 беспилотников

Силы ПВО уничтожили 12 дронов ВСУ в Воронежской области.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Силы ПВО сбили 12 БПЛА ночью над тремя городскими округами и двумя районами Воронежской области, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя городскими округами и двумя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в канале на платформе «Макс».

Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

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